Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине осудили мужчину, потому что он занимался сексом и ругался

В Украине осудили мужчину, потому что он занимался сексом и ругался

В Овруче осудили мужчину из-за секса и ругательства на улице / Фото: pixabay.com

На заседание суда мужчина не пришел.

В г. Овруч в Житомирской области к 40 часам общественных работ приговорили мужчину, который посреди улицы занимался сексом и громко ругался.

Об этом говорится в постановлении Овручского районного суда Житомирской области.

По данным суда, событие произошло утром 9 сентября 2024 года в городе Овруч на улице Монастырская. Там прохожие заметили мужчину, который громко ругался. Но это еще не все: "при этом занимался половым актом в общественном месте, где нарушал общественную мораль, таким образом совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.173 КУоАП". 

Материалы суда / ©
Материалы суда

Сообщается, что в тот момент подсудимый был нетрезв. На место происшествия вызвали полицию, составившую протокол на нарушителя.

На заседание суда фигурант дела не пришел.

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным по ст.173 КУоАП. Ему присудили 40 часов исправительных работ. Также житель Житомирщины должен оплатить 605 грн судебных издержек.

Напомним, 14-летняя девушка из Винницкой области забеременела после секса со взрослым мужчиной.

Читайте также:

Уникальное явление подарила зима в Карпатах

Уникальное явление подарила зима в Карпатах

Похожие темы:

Следующая публикация