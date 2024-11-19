В Украине осудили мужчину, потому что он занимался сексом и ругался

На заседание суда мужчина не пришел.

В г. Овруч в Житомирской области к 40 часам общественных работ приговорили мужчину, который посреди улицы занимался сексом и громко ругался.

Об этом говорится в постановлении Овручского районного суда Житомирской области.

По данным суда, событие произошло утром 9 сентября 2024 года в городе Овруч на улице Монастырская. Там прохожие заметили мужчину, который громко ругался. Но это еще не все: "при этом занимался половым актом в общественном месте, где нарушал общественную мораль, таким образом совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.173 КУоАП".

Материалы суда

Сообщается, что в тот момент подсудимый был нетрезв. На место происшествия вызвали полицию, составившую протокол на нарушителя.

На заседание суда фигурант дела не пришел.

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным по ст.173 КУоАП. Ему присудили 40 часов исправительных работ. Также житель Житомирщины должен оплатить 605 грн судебных издержек.

Напомним, 14-летняя девушка из Винницкой области забеременела после секса со взрослым мужчиной.

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