В Украине осудили освобожденного из российского плена военного: что произошло

На суде военный утверждал, что не "убегал, а спасал жизнь".

В Украине к 6 годам лишения свободы приговорили освобожденного из российского плена контрактника. Военного обвинили в дезертирстве.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья (название суда недекоммунизировано – ред.).

Контрактник заявил, что покинул часть, чтобы спасти жизнь

По данным суда, контрактник 26 февраля 2022 самовольно покинул место службы в Токмаке Запорожской области.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что якобы покинул воинскую часть из-за приближающегося фронта и непонимания ситуации. Военный добавил, что просто спасал свою жизнь. Контрактник утверждал, что он случайно попал в российское пленение на одном из блок-постов. Он также прокомментировал свое заявление российским пропагандистам. Мужчина заявил, что его это заставили сказать о "зверствах Азове" и том, что он "едет к своим родственникам в Москву".

Побратимы мужчины утверждали, что у него была возможность выехать на подконтрольную Украине территорию

Однако побратимы военного на суде отрицали его заявление. Военные отметили, что 27 февраля они дали бой российским оккупантам. После этого командир сказал воинам переодеваться в гражданскую одежду и ехать на подконтрольную Украине территорию. Военные так и сделали и гражданским транспортом уезжали от оккупации.

Один из военных узнал подсудимого в городе Токмак в Запорожье и поинтересовался, планирует ли он выезжать на подконтрольную Украине территорию. На что подсудимый заявил, что "ему и здесь хорошо", добавил, что выбросил свое оружие. Свидетели также подтвердили, что устно передали подсудимому приказ командира прибыть на место дислокации их воинской части.

Свидетельство собратьев подсудимого

Контрактник рассказывал россиянам о "зверствах Азовой"

Также в материалах суда есть интервью контрактника российским пропагандистам, в котором тот заявлял о "зверствах Азове, как их бросило командование и желание получить российское гражданство и жить в Москве".

"Нас просто бросили... Мы начали отступать. Национальные батальоны сказали: "Мы видим, как вы убегаете. Мы будем сейчас стрелять по вам. И дали предупредительный залп:... У нас были большие потери... После того, как БТР отработал по ребятам, мы решили переодеваться и бежать в город", — говорил военный российским пропагандистам.

Следствие также установило, что вместо того, чтобы прибыть на подконтрольную Украине территорию, контрактник поехал в Мелитополь и добровольно сдался в плен. Однако в России контрактник не остался и 1 апреля 2022 года его вернули в Украину во время обмена пленными.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и считает показания подсудимого "неискренними". Контрактник признан виновным за. 4 ст. 408 УК Украины и приговорили к 6 годам лишения свободы.

Известно, что осужденный обращался в Запорожский апелляционный суд, однако тот оставил приговор в силе.

Приговор суда

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