В Украине осудили отца троих детей, который вернулся из Польши и отказался от мобилизации

Мужчина утверждал, что он болен и не может быть пригодным к мобилизации.

В Украине к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации. На суде он утверждал, что страдает хроническими заболеваниями и не может воевать.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

Мужчина вернулся из Польши и получил повестку

По данным суда, мужчина в ноябре 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В декабре ему дали повестку, однако житель Сумщины так и не пришел в ТЦК.

На суде мужчина заявил, что вину не признает. Он пояснил, что в 90-х годах он был «ограниченно годным» к военной службе из-за хронического абстуктивного бронхита. У него также были проблемы со спиной и ему рекомендовали сделать операцию, однако житель Сумщины не воспользовался советами медиков.

В апреле 2022 года он вместе с семьей уехал в Польшу, однако в сентябре 2022 года вернулся, поскольку там работал физически и у него возникли проблемы со здоровьем. Впоследствии ему дали повестку и признали годным к мобилизации. Житель Сумщины заявил, что он с этим не согласен, а потому уклонился от военной службы.

Адвокат подсудимого пояснил, что мужчина на иждивении троих детей (двое из которых несовершеннолетние, судя по судебным материалам - ред.) и жену.

"Имея неудовлетворительное состояние здоровья, он обратился в районный ТЦК и СП, пройдя медицинский осмотр с надеждой на то, что ВВК подтвердит существование хронических болезней, которые мешают прохождению военной службы. Зато ВВК провела осмотр формально и признала его годным к военной службе", - говорится в заявлении адвоката.

Что сказали в ТЦК и ВЛК

Однако в ТЦК отметили, что, когда мужчина не согласился с решением районной ВВК, его направили на прохождение комиссии в Сумах. Там тоже мужчину сочли годным.

Председатель ВВК в Белополье объяснила, что действительно у подсудимого было два диагноза: "23г острохондроз, который поставил ему врач-невролог и 52 г хронический дуоденит. Но согласно вышеупомянутому нормативному акту, лицо пригодно к военной службе".

Приговор суда

Суд проанализировал материалы суда и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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