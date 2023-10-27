В Украине осудили предателя, который перешел на сторону оккупантов и обстреливал ВСУ под Бахмутом

Предатель обстреливал из автоматического оружия боевые позиции подразделений ВСУ во время их контрнаступления под Бахмутом.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили боевика, пытавшегося сдерживать наступление украинских военных под Бахмутом.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, срок заключения получил еще один предатель, вступивший в ряды оккупационных группировок РФ и воевавший против Сил обороны на восточном фронте.

По данным следствия, предатель обстреливал из автоматического оружия боевые позиции подразделений ВСУ во время их контрнаступления под Бахмутом. Украинские защитники взяли злоумышленника в плен в ходе ожесточенных боев в районе Клещиевки в июне этого года.

Предателем оказался житель временно захваченного города Антрацит на Луганщине. В июне 2022 года он добровольно присоединился к одной из оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

"Там его назначили на должность стрелка и дали позывной Ленчик. Также он получил в оккупационном "военном комате России" форменную одежду, бронежилет, каску, автомат АК-74 и боеприпасы к нему. После этого изменника перебросили в район Северодонецка для штурма украинского города и близлежащих поселков. Впоследствии боевик в составе оккупационного подразделения России прибыл под Бахмут для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ", — рассказали в СБУ.

Впоследствии изменник получил паспорт гражданина РФ.

Напомним, что в аннексированном Крыму совершено нападение на предателя Царева, он в реанимации.

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