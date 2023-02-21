В Украине осудили разведчика белорусского КГБ, воевавшего в составе российской ЧВК

По легенде, сотрудник белорусского КГБ должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную в Украине развединформацию передавать в Минск.

В Украине осужден разведчик из белорусского КГБ, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины. Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы.

Об этом сообщили в СБУ.

В рядах оккупационной группировки он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.



Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров.



Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре 2022 года.



"Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах", – говорят в спецслужбе.

Белорусский разведчик

По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет заключения.



Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика"

После начала полномасштабного вторжения он получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного.



Для этого летом 2022 года он прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб.



Затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт.



На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемность).

Напомним, во Львове осудили 13 попавших в плен боевиков "ЛНР".

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