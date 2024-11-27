В Украине осудили военную из СБУ, которая не выполнила приказ руководителя

В Украине к 6 годам лишения свободы приговорили военную, которая проходила службу по контракту в СБУ. Она после начала полномасштабной войны не выполнила приказ руководителя и не уехала из оккупации.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого райсуда г. Запорожья.

В чем обвинили работницу СБУ

По данным суда, женщина проходила военную службу по контракту в Службе безопасности Украины в должности оператора спецназначения Бердянского межрайонного отдела Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. В СБУ она работала с 2006 года и «положительно» зарекомендовала себя на службе.

В начале полномасштабной войны начальник Бердянского межрайонного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области приказал всем работникам выехать к запасному месту дислокации. Однако подсудимая этого не сделала, а потому ее обвинили в дезертирстве.

На заседание суда женщина не пришла. Известно, что она проживает в оккупации.

Что говорил адвокат подсудимой

Адвокат подсудимой отметил, что приказ руководителя был устным. Также он сказал, что не учтено, имела ли возможность женщина выполнить приказ об изменении дислокации подразделения и определении нового места службы, выехать с оккупированной территории.

"Оценивая ее действия, суд должен учесть ее семейное положение, показания свидетелей, которые подтвердили, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения у обвиняемой был очень больной отец, который находился в больнице", — говорится в позиции защиты.

О чем говорится в объяснении работницы СБУ

Суд также проанализировал объяснения женщины, которые она предоставила во время служебного расследования, в частности: "Она не могла выполнить этот приказ в связи с непредвиденной и опасной обстановкой на дорогах между г. Бержянск и г. Запорожье. Бержянск и г. Запорожье, сложившейся из-за оккупации ВС РФ отдельных регионов Запорожской области и имеющейся правовой угрозой ее жизни и здоровью. Также отметила, что она с начала вторжения российских войск на территорию региона, по своему месту регистрации не проживает, для общения использует конспиративные средства связи, а также осуществляет другие меры, направленные на предотвращение попадания в поле зрения оккупантов".

Заявления свидетелей происшествия суд засекретил.

Приговор суда

Работницу СБУ суд признал виновной по ч. 4 ст. 408 УК Украины. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Запорожье к 6 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, сбежавшего с линии фронта после приказа командира идти на штурм. Он отметил, что отказался от этого из-за отсутствия подготовки личного состава.

Читайте также: