В Украине осудили женщину, которая вышла замуж за мужчину-родственника, чтобы тот уехал за границу

Во Львовской области осудили женщину, которая вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы он мог уехать за границу. Ее обвинили в том, что она помогала уклонисту незаконно пересечь границу.

Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемая имеет третью группу инвалидности. Она в сентябре 2023 года в Ивано-Франковске вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог выехать за границу. Следствие полагало, что женщина и ее родственник заключили фиктивный брак.

30 сентября 2023 года "супруги" прибыли на пункт пропуска "Рава-Руская — Гребенное", где пограничникам предоставили свидетельство о заключении брака и справку о том, что женщина имеет третью группу инвалидности.

В ходе досудебного разбирательства женщина вину признала и заключила соглашение со следствием.

Жолковский районный суд Львовской области признал женщину виновной по ч.1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Жительницу Франковщины приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Украине влюбленные стали меньше заключать браки.

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