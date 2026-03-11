В Украине осудили женщину, потому что она "скрыла" мужа

В Украине из-за мошенничества осудили женщину / © ТСН.ua

Реклама

В Днепропетровской области Софиевский районный суд вынес приговор многодетной матери, которая в течение нескольких лет незаконно получала государственную помощь. Женщина официально зарегистрировала детей, как «одинокая мать», хотя фактически проживала и воспитывала их вместе с биологическим отцом, а впоследствии даже заключила с ним официальный брак.

Об этом говорится в приговоре Софиевского районного суда Днепропетровской области.

Женщина незаконно получала деньги от государства: как работала схема

Как установил Софиевский районный суд, обвиняемая воспитывала пятерых детей. При регистрации малышей она сознательно указывала данные об отце со своих слов (согласно ст. 135 Семейного кодекса), оставляя себя в статусе «одинокой матери».

Реклама

Главным доказательством обмана стало то, что женщина не только проживала с отцом детей, но и официально вышла за него замуж в январе 2023 года. Однако даже после свадьбы, подавая очередную декларацию в соцзащиту, она «забыла» вписать новоиспеченного мужа в состав семьи.

Благодаря сокрытию реального состояния семьи, женщине незаконно начисляли выплаты:

В 2023 году: сумма убытков составила 8 044 грн. В 2025 году: сумма возросла до 20 602 грн.

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету (теперь эти функции переданы Пенсионному фонду), составила более 28 тысяч гривен.

Что рассказала многодетная мать

В суде женщина свою вину признала полностью. Свои действия она объяснила частично тем, что социальный работник якобы не разъяснил ей последствия сокрытия информации. В то же время она подтвердила, что сознательно пошла на обман ради денег, поскольку семья имела материальные трудности.

Реклама

«Я понимала, что не имею законных оснований на получение помощи, но при заполнении заявления сознательно скрыла сведения о совместном проживании с отцом детей», — призналась она в зале суда.

Приговор суда

Назначая наказание, суд учел, что женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей (самому младшему ребенку всего 3 года) и характеризуется положительно.

Суд постановил:

Признать женщину виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Назначить наказание в виде 1 года лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины — освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск Пенсионного фонда. Теперь женщина обязана вернуть государству задолженность в сумме 23 455 гривен (часть она уже возместила добровольно). Деньги будут ежемесячно взиматься с ее доходов.