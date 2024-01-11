В Украине осудили знахарку, которая "превращала" деньги в древесину

В Донецкой области к испытательному сроку лишения свободы приговорили женщину, которая представлялась знахаркой и после "обряда очищения" вместо денег отдавала своим клиенткам древесину.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского горрайонного суда Донецкой области (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, 6 сентября 2023 подозреваемая в городе Покровск Донецкой области представилась знахаркой и заявила, что снимает проклятья с денег. Это заинтересовало одну из местных жительниц. Потерпевшая вынесла из дома 32 тыс. грн для проведения "обряда очищения и снятия порчи".

После "очищения" 32 тыс. грн "превратились" в кору дерева, которую подозреваемая отдала потерпевшей.

8 января 2024 года подозреваемая и потерпевшая заключили соглашение о примирении.

Суд признал женщину виновной по ч.2 ст.190 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, тернопольская гадалка в сговоре с адвокатом выманила у руководителя медцентра 300 тысяч долларов.

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