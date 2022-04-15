В Украине от мобилизации освободили студентов и преподавателей профессионально-технического образования

В Украине от мобилизации освободили студентов и преподавателей профессионально-технического образования

Причина такого решения заключается в том, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет нуждаться в специалистах рабочих профессий.

Верховная Рада Украины уволила от призыва во время мобилизации студентов и преподавателей заведений профессионально-технического образования.

Об этом говорится на сайте Минобразования.

В МОН говорят, что такие изменения предполагают нормальное проведение учебного процесса и практическую подготовку в учреждениях профессионального образования. Кроме того, это будет способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими, в частности, строителями, электриками, машинистами, токарями, сантехниками и т.д.

В условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.

"Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение", — подчеркнули в Минобразования.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" некоторые категории вискообязанных лиц призыва на военную службу не подлежат.

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