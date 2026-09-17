В Украине откладывают подготовку энергетики к зиме: нардеп объяснила причину

Зима / © ТСН

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Из-за задержки международной помощи Минфин отложил деньги на строительство и подготовку к зиме с осени на декабрь. На практике это означает остановку проектов, ведь потратить миллиарды за один месяц в конце года просто нереально.

Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в эфире подкаста «Хроніки економіки».

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Сокращение расходов на укрытия, больницы и энергетику

По словам чиновницы, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам закрывают полностью, однако общая ситуация с бюджетом остается сложной. Только с сентябрьских планов на декабрь пришлось перенести 39 млрд грн.

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Минфин изменил смету и отложил осенние капитальные расходы на конец года: это касается восстановления и ремонта больниц, возведения укрытий в учебных и медицинских учреждениях, защиты энергообъектов и строительства социального жилья. Перенос финансирования на последний месяц года создает риск, что запланированные объекты так и не построят.

«Но когда мы говорим о капитальных расходах, то мы понимаем, что откладывание их на декабрь означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать», — пояснила нардепка.

По словам Пидласой, перенос финансирования на декабрь задел и средства, выделенные на реализацию «планов стойкости» и подготовку инфраструктуры к зимнему периоду.

«Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая. Когда мы говорим о том, что нужно принимать ритмично и своевременно международные обязательства, то мы не просто так это говорим», — подчеркнула Пидласа.

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Почему задерживается международная помощь Украине

Сообщается, что основная причина бюджетного дефицита — задержка законодательных изменений, от которых зависит поступление помощи. Например, документ об отмене льгот на международные посылки должен был быть принят в августе, чтобы получить транш ЕС в сентябре. Однако парламент проголосовал за него только в середине сентября.

«Однако мы приняли законопроект в середине сентября, то есть в лучшем случае деньги придут в конце октября — на 2 месяца позже. Но на эти деньги были рассчитаны расходы», — отметила глава бюджетного комитета.

В результате из заложенных на 2026 год 50,8 млрд долларов внешней поддержки партнеры перечислили Украине чуть более 21 млрд долларов, поскольку остальная сумма зависит от скорости воплощения реформ.

Дефицит в госбюджете Украины — последние новости

Напомним, в проекте госбюджета на 2027 год правительство заложило рекордные расходы и увеличение налогов, поэтому последствия документа ощутит фактически каждый украинец.

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Ранее мы писали, что правительство усиливает экономию бюджетных средств и перебрасывает дополнительные ресурсы на оборону. В то же время в Кабмине уверяют, что пенсий и зарплат сокращения не коснутся.

Также сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

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