- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 463
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине отключение света в семи областях: где ситуация самая плохая и чего ожидать вечером
Из-за обстрелов РФ обесточены потребители в семи областях Украины.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов часть потребителей в семи областях Украины временно осталась без света.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Где нет света 17 апреля
По состоянию на утро 17 апреля перебои с электроснабжением зафиксированы в следующих областях:
Днепропетровская;
Донецкая;
Житомирская;
Запорожская;
Одесская;
Харьковская;
Черниговская.
Энергетики работают в круглосуточном усиленном режиме по восстановлению питания всех абонентов.
Внедрят ли графики отключения света
По данным Минэнерго, применение графиков ограничений на сегодняшний день не планируется. В случае перемен в ситуации граждан просят обращаться к официальным ресурсам местных облэнерго.
«Просим по возможности экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему», — отметили в Минэнерго.
Напомним, в Чернигове в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект, что привело к масштабному отключению электроэнергии.