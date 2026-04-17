В Украине отключение света в семи областях: где ситуация самая плохая и чего ожидать вечером

Отключение света

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов часть потребителей в семи областях Украины временно осталась без света.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Где нет света 17 апреля

По состоянию на утро 17 апреля перебои с электроснабжением зафиксированы в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Одесская;

Харьковская;

Черниговская.

Энергетики работают в круглосуточном усиленном режиме по восстановлению питания всех абонентов.

Внедрят ли графики отключения света

По данным Минэнерго, применение графиков ограничений на сегодняшний день не планируется. В случае перемен в ситуации граждан просят обращаться к официальным ресурсам местных облэнерго.

«Просим по возможности экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему», — отметили в Минэнерго.

Напомним, в Чернигове в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект, что привело к масштабному отключению электроэнергии.