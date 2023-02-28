В Украине откроют офис МКС: Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда

Президент заверил, что геноцидная политика России обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия.

В Украине с визитом находится прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 28 февраля.

"Это институция и личность, которые, безусловно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников", — отметил глава государства.

Президент заверил, что геноцидная политика России против украинского народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует такую политику. Речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве РФ.

Именно это сегодня Зеленский и обсудил с Каримом Ханом во время встречи в Киеве.

"Понятно, что это непростая работа. Но ответить на российские преступления в условиях этой агрессии именно в плоскости верховенства права и именно силой международного суда — это то, что будет одной из гарантий долгосрочной будущей безопасности как украинцев, так и других народов. Мы это обеспечим", – заверил президент.

Кроме того он сообщил, что вскоре в Украине должны открыть офис Международного уголовного суда. С МКС также сотрудничает Офис Генерального прокурора Украины. Особое внимание уделяется таким российским преступлениям, как депортация наших людей, депортация украинских детей.

"Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров", – подытожил Зеленский.

Со своей стороны прокурор МКС отметил важность привлечения виновных в преступлениях к ответственности законным путем, хотя этот путь и небыстр.

"Ибо без верховенства права мы будем иметь общество, где господствует тот, у кого больше оружия", – отметил Карим Хан и добавил, что МКС готов всесторонне сотрудничать для восстановления справедливости.