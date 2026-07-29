В Украине откроют школы прямо в лесу: чего ожидать детям

Дети / © pexels.com

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В Ивано-Франковской области стартует международный экологический проект «Карпатские лесные школы 2», который объединит украинских и румынских школьников. Детей будут обучать под открытым небом в национальных природных парках, а также привлекут к современной цифровой платформе и международному лагерю.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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Партнерами инициативы стали Галицкий национальный природный парк с украинской стороны и Марамуресский горный природный парк из Румынии.

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Главная цель проекта — сделать природу полноценным учебным пространством. Для этого открытые классы будут обустроены в Галицком, Карпатском, Верховинском национальных природных парках, а также в НПП «Гуцульщина».

Одной из ключевых составляющих проекта станет интерактивная трансграничная образовательная платформа, которая будет работать на украинском и румынском языках.

Она позволит школьникам и педагогам из обеих стран совместно изучать экологию, обмениваться материалами и участвовать в совместных образовательных мероприятиях вне зависимости от места пребывания.

В рамках проекта в румынском Марамуресском горном природном парке создадут современную биологическую лабораторию для детей.

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Также предусмотрено проведение трансграничного лагеря, во время которого будут готовить послов «Лесных школ». Сами школы будут открываться на базе украинских учебных заведений, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

Финальным этапом станет общая международная конференция общин «Лесных школ», где участники представят результаты сотрудничества и обменяются опытом.

По словам Онищук, подобные инициативы помогают воспитывать поколение, которое не только увлекается природой, но и осознает ответственность за ее сохранение.

Новый трансграничный проект призван не только обновить подходы к экологическому образованию, но и укрепить сотрудничество между Украиной и Румынией, открывая детям новые возможности обучения, общения и практического исследования природы.

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Напомним, из-за падения рождаемости школы уже не могут набрать первые классы даже в Киеве. По прогнозам, к 2030 году количество первоклашек в Украине может сократиться еще на треть. Проблема затронула и старшую школу: после 9 класса многие ученики идут в профтехи, поэтому малокомплектные классы расформовывают.

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