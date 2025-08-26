- Дата публикации
В Украине открыли более четверти миллиона дел о СЗЧ и дезертирстве: почему так много
Количество дел по СЗЧ за 7 месяцев 2025 года превысило показатели за предыдущие два года.
В Украине по состоянию на июль 2025 года с начала полномасштабного вторжения было открыто более 200 тысяч дел за самовольное оставление части (СЗЧ), и еще более 50 тысяч — за дезертирство.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора по запросу «Украинской правды».
Отмечается, что по статье 407 УК (Самовольное оставление воинской части или места службы) зарегистрировано:
в 2022 году — 6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль),
в 2023 году — 17 658,
в 2024-м — 67 840 производств.
В то же время, только за семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения количество дел, возбужденных по СЗЧ, составляет 202 997. В 15 564 из них лицам сообщили о подозрении.
Относительно дезертирства (статья 408 УКУ), то с 2022 по июль 2025 зарегистрировано 50 058 дел, из которых в 1 248 случаях объявлено подозрение.
