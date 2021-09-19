В Украине открыли участки для голосования на российских выборах — посольство РФ

В Украине открыли участки для голосования на российских выборах — посольство РФ

Участки открыли в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

В Украине 19 сентября открылись избирательные участки для голосования на российских выборах.

Об этом сообщило посольство России в Украине.

По данным россиян, избирательные участки в Украине открыли в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

На этих участках посольство страны-оккупанта предлагает проголосовать на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ. Участки начали свою работу в 8 часов.

Фото: Посольство России в Украине

Напомним, президент России и его окружение попались на очередной лжи. Путин, который принимал участие в онлайн голосовании на выборах, на самом деле не голосовал в тот день, уверены пользователи Сети, а представлено видео — фейк.

Как известно, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продлятся три дня.

Также жителей оккупированного Донбасса массово свозят для участия в выборах в России. По оценкам правозащитников, автобусы с ОРДЛО прибывают раз в 2 часа.

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