В Украине открылись елочные ярмарки: какие цены в разных городах

Елки / © Unsplash

В Украине открылись елочные ярмарки, на которых можно приобрести к праздникам легальные деревья. В частности, ярмарки уже работают в Киеве, Львове, Одессе и Черкассах. Цены на елки колеблются от 100 до более 8000 грн.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Цены на елки в Киеве

В Киеве, как и прогнозировали власти, 3 декабря заработали елочные ярмарки. По данным паблика «Реальный Киев», наборные варианты зеленых красавиц стоят от 250 грн за 50-сантиметровое дерево, однометровое стоит 450 грн.

Обычная карпатская сосна от 1 м стоит от 500 грн. А привезенные из-за границы елки можно приобрести от 2500 грн. Есть даже варианты за 7500 грн.

Цены на елки во Львове

На одной из елочных ярмарок Львова стоимость средней, собранной из веточек елки достигает 1200 грн, немного меньшей — 800 грн. Также можно приобрести совсем маленькие наборные деревья за 100 грн, сообщает телеграмм-канал «Труха Львов».

Довольно высокие елки Нордмана стоят 4000 грн, а украинские деревья такого же размера — 3900 грн. А еще продаются елки в горшках, которые потом можно высадить на улице в грунт. Цена таких — 2800-3000 грн.

Цены на елки в Одессе

Из видео в телеграм-канале «Одесская область / Одесса» известно, что на ярмарке в Одессе двухметровая елка стоит 5800 грн. Это деревья, привезенные из Австрии и Дании. Еще более высокие елки продают за 8100 грн. Цены на деревья высотой в 1,25-1,5 м составляют 3800 грн.

Цены на елки в Черкассах

В Черкассах цены на хвойные в этом году стартуют от 300 грн. Об этом сообщило издание «18000» со ссылкой на директора КП «Черкасские рынки» Тараса Кибало. Стоимость елки зависит от высоты, породы и способа выращивания. Самое дорогое дерево может стоить даже 50 тыс. если это большое, сформированное декоративное дерево в горшке.

Зеленые красавицы в Черкассы привозят из Полтавской области, с запада Украины, часть импортных Нордманов — из Дании.

К слову, в Днепре, несмотря на вызовы по безопасности и финансовые вызовы, планируют установить 5-метровую искусственную елку с декором и светодиодные конструкции. В то же время в Тернополе в этом году отказались от установки новогодней елки в центре города из-за гибели 34 человек в результате ракетной атаки 19 ноября.