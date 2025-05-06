В Украине отмечают День пехоты: история праздника и поздравления командующих ВСУ (видео)

День пехоты ВСУ / © Александр Сырский

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В Украине 6 мая отмечают День пехоты ВСУ. Современная пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта и пишет историю новой украинской государственности. Свои поздравления с Днем пехоты выразили военные и политические чиновники.

О Дне пехоты читайте на ТСН.ua.

День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая. Этот день 19 апреля 2019 года установил тогдашний президент Украины Петр Порошенко во имя мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, а также для начала современных военных традиций.

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6 мая — дата, выбранная неслучайно. Именно в этот день в 1648 году произошла знаменитая битва под Желтыми Водами, где украинские казаки одержали блестящую победу. Это событие считается первой значительной победой в Национально-освободительной войне под руководством гетьмана Богдана Хмельницкого. Кроме того, по церковному календарю 6 мая чествуют святого Юрия Змееборца — покровителя украинского воинства.

По случаю Дня пехоты Сухопутные войска ВСУ опубликовали видеоролик с призывом поблагодарить пехотинцев.

«Европейские столицы и украинские города, большие заводы и маленькие кофейни, тысячелетние храмы и детские площадки, украинский флаг и Украина стоят, потому что стоит пехота. Поблагодари пехоту», — звучит в ролике.

Дата публикации 10:06, 06.05.25 Количество просмотров 4 Видео ко Дню пехоты ВСУ: «Украина стоит, потому что стоит пехота»

Поздравления с Днем пехоты

Свои поздравления по случаю Дня пехоты опубликовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Поздравление от Сырского

«Сегодня мы чествуем тех, кто буквально держит нашу украинскую землю — воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск и войск территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Сырского.

Он отметил, что военные во всем мире знают аксиому: ни одна территория и ни один окоп не считаются твоими, пока там не стоит твой пехотинец.

«Современная украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта. Она вгрызается в землю, стоит стеной и отбивает ожесточенные атаки врага там, где другие уже не смогли бы. А когда нужно — украинская пехота молниеносно атакует, освобождая родную землю. Это доказано нашими пехотинцами неоднократно», — подчеркнул главком ВСУ.

Сырский заявил, что украинцы низко склоняют головы перед памятью воинов пехотных подразделений, возложивших на алтарь будущей победы самое ценное — свою жизнь.

«Вы пишете историю новейшей украинской государственности. Вы и есть новейшая история Украины. Благодарю каждого из вас за несокрушимость, за борьбу, за служение Украине и украинскому народу!», — говорится в сообщении генерала.

Поздравление от Драпатого

В поздравлении с Днем пехоты Драпатый отметил, что благодаря стойкости и силе духа, которую украинские пехотинцы ежедневно проявляют на поле боя, держится современный мир, а не только наше государство.

«Ваша работа столь же сложна и изнурительна, сколь и необходима. Я благодарю каждого военнослужащего-пехотинца, который прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы не пустить захватчика дальше. Украина стоит, потому что стоит пехота«, — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Поздравление от Умерова

Умеров заявил, что пехотинцы являются основой украинской армии, их стойкость и решительность ежедневно держат фронт и меняют ход войны.

«Имею большую честь поздравить украинских пехотинцев с профессиональным праздником. Вы — основа нашей армии. Ваша стойкость, выдержка и решительность — каждый день держат фронт. Вы встречаете врага, отражаете атаки, переходите в наступление, освобождаете украинскую землю — метр за метром», — говорится в сообщении министра в Сети.

Он акцентировал, что именно пехота ломает планы врага и меняет ход войны. На счету пехоты сотни тысяч уничтоженных оккупантов и тысячи единиц пораженной техники.