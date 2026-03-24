ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

В Украине отменили аварийные отключения, но 24 марта будут действовать графики: когда не будет света

В Украине отменили аварийные отключения электроэнергии, однако уже 24 марта в большинстве регионов будут введены плановые ограничения из-за последствий российских атак на энергосистему.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Свет / © Associated Press

В Украине пока не применяются аварийные отключения электроэнергии — они полностью отменены во всех регионах.

Об этом сообщает Укрэнерго .

Впрочем, уже во вторник, 24 марта , ситуация изменится: в большинстве областей будут действовать плановые ограничения электроснабжения.

В частности:

  • с 06:00 до 24:00 – введут графики ограничения мощности (для промышленности);

  • с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для потребителей.

Причиной таких мер являются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак РФ , повредивших энергетическую инфраструктуру.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной. Точное время и объем отключений в конкретном населённом пункте следует уточнять на официальных ресурсах облэнерго.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет появляется по графику.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, часть жителей Киева и области обесточена. По информации ДТЭК, свет исчез из-за аварии на одном из энергообъектов , ранее существенно поврежденном обстрелами.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie