- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине отменили аварийные отключения, но 24 марта будут действовать графики: когда не будет света
В Украине отменили аварийные отключения электроэнергии, однако уже 24 марта в большинстве регионов будут введены плановые ограничения из-за последствий российских атак на энергосистему.
В Украине пока не применяются аварийные отключения электроэнергии — они полностью отменены во всех регионах.
Об этом сообщает Укрэнерго .
Впрочем, уже во вторник, 24 марта , ситуация изменится: в большинстве областей будут действовать плановые ограничения электроснабжения.
В частности:
с 06:00 до 24:00 – введут графики ограничения мощности (для промышленности);
с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для потребителей.
Причиной таких мер являются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак РФ , повредивших энергетическую инфраструктуру.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной. Точное время и объем отключений в конкретном населённом пункте следует уточнять на официальных ресурсах облэнерго.
Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет появляется по графику.
Напомним, в воскресенье, 22 марта, часть жителей Киева и области обесточена. По информации ДТЭК, свет исчез из-за аварии на одном из энергообъектов , ранее существенно поврежденном обстрелами.