В Украине отменили аварийные отключения света: что будет с графиками

Про графики отключений нжуно узнавать на сайтах облэнерго.
В четверг, 28 ноября, в Украине отменили аварийные отключения света, введенные утром из-за массированного обстрела российской армией.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Аварийные отключения отменены. Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", — сообщили в НЭК.
Следует отметить, что облэнерго и ДТЭК скорректировали графики отключений, о которых было сообщено накануне. В них добавились новые очереди, а потому отключения будут более продолжительными.
Энергетики советуют узнавать актуальный график отключений в вашем регионе на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Напомним, утром 28 ноября в Украине применили экстренные отключения света из-за воздушной тревоги и сильного обстрела РФ.
Читайте также:
- Армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины: детали
- Житомир остался без света и воды: детали
- РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области: какие последствия