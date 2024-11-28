В Украине отменили аварийные отключения света: что будет с графиками

Про графики отключений нжуно узнавать на сайтах облэнерго.

В четверг, 28 ноября, в Украине отменили аварийные отключения света, введенные утром из-за массированного обстрела российской армией.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Аварийные отключения отменены. Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", — сообщили в НЭК.

Следует отметить, что облэнерго и ДТЭК скорректировали графики отключений, о которых было сообщено накануне. В них добавились новые очереди, а потому отключения будут более продолжительными.

Энергетики советуют узнавать актуальный график отключений в вашем регионе на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, утром 28 ноября в Украине применили экстренные отключения света из-за воздушной тревоги и сильного обстрела РФ.

Читайте также:

Света нет, а здесь катаются на лифтах: как в Киеве по Позняках живет энергоэффективный дом