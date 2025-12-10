- Дата публикации
В Украине отменили бумажные военные билеты — что их заменит
Электронный документ в «Резерве+» становится основным для военнообязанных.
Украинцам больше не потребуются бумажные военные билеты — электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам премьера, правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате.
«Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+», — сообщила она.
Для нуждающихся в бумажной версии остается возможность распечатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК.
Свириденко пояснила, что переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета.
