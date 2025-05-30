В Украине отменили День защиты детей 1 июня: когда будет праздник взамен

Украинские дети / © УНИАН

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День защиты детей в Украине больше не будут праздновать 1 июня. Для празднования определена другая дата — 20 ноября, во Всемирный день ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 мая, сообщил, что подписал соответствующий указ.

По его словам, в Украине этот день в последнее время праздновали «больше просто по инерции, чем искренне». Президент подчеркнул, что все больше общественных организаций и образовательных учреждений уделяли внимание именно Всемирному дню ребенка, который отмечается осенью, 20 ноября.

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«Я подписал указ, который синхронизирует украинскую практику с мировой. Именно 20 ноября была принята Декларация прав ребенка в 1959-м году и Конвенция ООН о правах ребенка в 1989 году», — пояснил Зеленский.

Зато, как сообщил глава государства, в первых числах июня начнут награждать детей специальным знаком отличия «Будущее Украины».

«Храбрость украинских детей, стойкость, часто — взрослость наших детей точно заслуживают признания, благодарности», — отметил он.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской на следующей неделе будет вручать первые награды «наиболее смелым нашим мальчикам и девочкам».

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«Тем, кто помог спасению людей. Кто проявил собственную чрезвычайную стойкость. И кем мы все можем только гордиться. На следующей неделе лично поблагодарим их от имени всей Украины, и сделаем такую награду, такую благодарность нашей новой традицией», — отметил он.

Напомним, в Украине было немало примеров детского мужества. В частности, во время ракетного удара по Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко, получив осколочное ранение в шею, бросился спасать тех, кто еще был жив. Мальчик выбил стекло, разблокировал двери и помог выйти пассажирам.