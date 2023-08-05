В Украине отменили ограничение на количество попыток экзамена по вождению: в МВД рассказали подробности

Экзамен можно сдавать неограниченное количество раз в течение 2 лет.

Водительское удостоверение в Украине получить станет легче. Нововведение касается также и тех, кто уже сдавал практический экзамен несколько раз.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там отмечают, что экзамен можно сдавать неограниченное количество раз в течение 2 лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

"В случае просрочки свидетельства об окончании обучения по практической подготовке во время военного положения можно сдавать практические экзамены. В случае не сдачи экзамена — следующий можно сдать не раньше, чем через 10 календарных дней. Считать необходимо со следующего для после неудачной попытки", — говорится в сообщении.

Однако если вы не составили теоретическую часть в течение года со дня выдачи свидетельства, то следующий можно составить после получения нового свидетельства.

Напомним, в Украине от 1 августа 2023 года отменены ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

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