ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1035
Время на прочтение
1 мин

В Украине отменили ограничения на выезд женщин за границу: что известно

Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу для женщин-чиновников.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Пересечение границы

Пересечение границы

В Украине отменено ограничение на пересечение государственной границы для всех категорий женщин.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь право на выезд не зависит от занимаемой должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях или в судах.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — отметила Свириденко.

Напомним, Кабинет министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.

Раньше мы писали, кому из мужчин разрешили выезд за границу — список категорий.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1035
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie