- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1035
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине отменили ограничения на выезд женщин за границу: что известно
Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу для женщин-чиновников.
В Украине отменено ограничение на пересечение государственной границы для всех категорий женщин.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, теперь право на выезд не зависит от занимаемой должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях или в судах.
«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — отметила Свириденко.
Напомним, Кабинет министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.
Раньше мы писали, кому из мужчин разрешили выезд за границу — список категорий.