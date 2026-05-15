В Украине отменили ограничения на выезд женщин за границу: что известно

В Украине отменено ограничение на пересечение государственной границы для всех категорий женщин.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь право на выезд не зависит от занимаемой должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях или в судах.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — отметила Свириденко.

Напомним, Кабинет министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.

