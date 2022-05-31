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В Украине отменили пресс-конференцию Овсянниковой после возмущения в Сети

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В Украине отменили пресс-конференцию Овсянниковой после возмущения в Сети

Агентство "Интерфакс-Украина" отменило пресс-конференцию экс-редактора эфира российского пропагандистского "Первого канала" Марии Овсянниковой. Событие было запланировано на 1 июня.

Пресс-конференция под названием "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" должно было начаться в среду, 1 июня, в 16:30.

Об этом сообщили в пресс-анонсах агентства "Интерфакс-Украина".

"Отменяется анонсированная на среду, 1 июня, в 16:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференция на тему "Разобличение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" с участием уволенной с "Первого канала" (РФ) за протест в прямом эфире тележурналиста, редактора, ныне внештатной журналистки немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой", – говорится в сообщении.

По информации "Радио Свобода", россиянка должна была присутствовать на пресс-конференции лично.

Заметим, что планы провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвали негодование в соцсетях.

Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир новостей "Вести" с плакатом о призыве остановить войну и не верить российской пропаганде.

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