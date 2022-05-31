В Украине отменили пресс-конференцию Овсянниковой после возмущения в Сети

В Украине отменили пресс-конференцию Овсянниковой после возмущения в Сети

Агентство "Интерфакс-Украина" отменило пресс-конференцию экс-редактора эфира российского пропагандистского "Первого канала" Марии Овсянниковой. Событие было запланировано на 1 июня.

Пресс-конференция под названием "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" должно было начаться в среду, 1 июня, в 16:30.

Об этом сообщили в пресс-анонсах агентства "Интерфакс-Украина".

"Отменяется анонсированная на среду, 1 июня, в 16:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференция на тему "Разобличение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" с участием уволенной с "Первого канала" (РФ) за протест в прямом эфире тележурналиста, редактора, ныне внештатной журналистки немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой", – говорится в сообщении.

По информации "Радио Свобода", россиянка должна была присутствовать на пресс-конференции лично.

Заметим, что планы провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвали негодование в соцсетях.

Боже, я час поспала и выпала из сети, а тут уже Овсянникова едет в Киев. Я просто себе не могу представить, что в головах организаторов, если они думают, что наши люди позволят этой решетке невредимой добраться до места назначения. — Феликс и Кровавые слезы (@oI9nwEAjOQpAjM6) May 31, 2022

сперва кац, теперь овсяникова. кого следующего наши СМИ позовут на «болтовню», выкопают жириновского? — nazar stolz (@nazarstolz) май 31, 2022

Мария Овсянникова,



ты не имеешь никакого морального права приезжать в Киев и рассказывать нам, как ты 10 лет делала все, чтобы нас сейчас убивали



В День защиты детей, циничная ты тварь — мандарина (@toyshefrukt) May 31, 2022

Овсянникова 8 лет делала сюжеты о злых нацистах, распятых мальчиках и гражданской войне. А сегодня – призывает снять санкции с россии. Ни один плакатик это не перечеркивает. — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) May 31, 2022

Нам не нужны советы пропагандистов.

Не нужно примирение с ними.

Они нам не нужны.

Так можно докатиться и до толерантности русских солдат.

Они такие же, как и Овсянникова. Просто войну ведут в разных просторах. — Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2022

Смотрите, для украинца нет никаких гибридных или информационных войн.



Есть война обычная: ракеты, танки, ваньки и т.д. Есть и те, кто к ней привел и является соучастником. Среди таких и блаженная Овсянникова, которая восемь лет хоботилась на российском телевидении, чтобы нас убивали. — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) May 31, 2022

Если бы у Овсянникова была хоть доля чести, она бы умерла на месте, ступив на украинскую землю. Но так не будет, поэтому это просто провокация для украинцев . -- Bohdana Neborak (@BohdanaNeborak) May 31, 2022

овсяникова не может приезжать в Украину и открывать здесь свой рот. Как и скабеева, соловьев и другие. – Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) May 31, 2022

Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир новостей "Вести" с плакатом о призыве остановить войну и не верить российской пропаганде.

Раньше здесь снимали сериалы, а теперь можно фильмы ужасов – как пережил оккупацию кинопоселок Мощун

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