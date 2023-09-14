В Украине отменят фиксированный курс доллара — подробности от НБУ

После этого НБУ намерен продолжать быть активным игроком на валютном рынке, обеспечивая курсовую устойчивость.

НБУ намерен вернуться к гибкому курсу доллара, таким образом отказавшись от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн. Впрочем, этому предшествует ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации.

Об этом сообщило руководство Нацбанка на брифинге после заседания монетарного комитета.

На заседании была снижена учетная ставка с 22% до 20%.

Какие условия для отмены фиксированного курса выставил Нацбанк

Для перехода от фиксированного к плавающему курсу доллара НБУ хочет сначала получить удовлетворительные показатели по ряду параметров. Это, в частности:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски сохранности.

“Вот практически полный список. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается поразить точно в цель. Но при этом цель постоянно движется, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня”, — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

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