В Украине отменят комендантский час — в каких регионах и городах

В Украине отменят комендантский час для части городов и общин / © ТСН.ua

В Украине пересмотрят правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время столь чрезвычайно холодной погоды.

«У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме», — отметил он.

В вечернем видеообращении президент уточнил, что поручил пересмотреть правила комендантского часа.

«На время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация безопасность это позволяет. Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу рациональнее», — сказал он.

В каких регионах и городах отменят комендантский час, Зеленский не перечислил.

Кроме того, глава государства поручил увеличить количество пунктов несокрушимости в Киеве и провести проверку имеющихся.

Также Минобразования и местные власти должны предоставить предложения по форматам учебного процесса во время чрезвычайной ситуации.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.