В Украине отменят комендантский час — в каких регионах и городах
Правила комендантского часа в Украине изменят из-за сильных морозов.
В Украине пересмотрят правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.
Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время столь чрезвычайно холодной погоды.
«У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме», — отметил он.
В вечернем видеообращении президент уточнил, что поручил пересмотреть правила комендантского часа.
«На время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация безопасность это позволяет. Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу рациональнее», — сказал он.
В каких регионах и городах отменят комендантский час, Зеленский не перечислил.
Кроме того, глава государства поручил увеличить количество пунктов несокрушимости в Киеве и провести проверку имеющихся.
Также Минобразования и местные власти должны предоставить предложения по форматам учебного процесса во время чрезвычайной ситуации.
Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.