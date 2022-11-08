В Украине отменят налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и другого теплооборудования

По словам премьера, в настоящее время почти 60% объектов по всей Украине обеспечены отоплением.

Кабмин отменит пошлины и НДС на генераторы, электродвигатели, обогреватели, аккумуляторы и другие необходимые товары для обеспечения тепла.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"От уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях", — сказал Шмигаль.

Он добавил, что сейчас почти 60% объектов по всей Украине уже обеспечены отоплением, продолжается наполнение газохранилищ, а уголь на складах почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.

Статьей 374 Таможенного кодекса Украины предусмотрено, что генераторы и другие подобные товары, стоимость которых составляет до 500 евро, а вес не превышает 50 кг, перевозимых автомобилем, железной дорогой или морским транспортом, освобождаются от письменного декларирования и налогообложения (по почте – 150 евро).

Если товар превышает не облагаемые налогом нормы, но стоит не более 10 тыс. евро, он подлежит письменному декларированию и налогообложению:

ввозной пошлиной по ставке 10% от фактурной стоимости;

налогом на добавленную стоимость по ставке 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.

Базой налогообложения таких товаров является часть их стоимости, превышающая не облагаемую налогом норму.

Напомним, ранее Шмигаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

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