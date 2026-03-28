В Украине отменяют часть электричек: какие рейсы и где не будут курсировать
В частности, временно не будет курсировать поезд в Яремче.
В ряде областей Украины временно отменят некоторые электрички. Пригородные поезда временно не будут курсировать из-за ремонтных работ в Полтавской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
«Осуществляем плановую техническую „профилактику“ подвижного состава в части пригородных направлений», — отметили в компании.
Даты плановых работ
Ряд поездов будут проходить плановые ремонты:
28 марта
№6242 Гребенка - Бахмач
№6934/6548 Бахмач — Ромны — Ромодан
29 марта
№6541/6542 Ромодан — Ромны — Ромодан
№6543/6931 Ромодан — Ромны — Бахмач-Пассажирский
№6245 Бахмач-Пассажирский - Гребенка.
30 марта
№6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче - Ивано-Франковск.
Альтернативный рейс в этом направлении – №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск.
31 марта - 3 апреля
№6277/6270 Тернополь — Чортков — Тернополь:
из Тернополя: 31 марта, 1, 2 апреля;
из Чорткова: 1 - 3 апреля
Как сообщалось, из-за постоянных обстрелов РФ «Укрзализныця» вводит новые правила безопасности . В компании отмечают, что изменения направлены на повышение уровня защиты в пути. В частности, если будет опасность обстрела, пассажиров будут эвакуировать из вагонов.
В УЗ объясняют, что остановка поезда будет продолжаться, пока окончательно не пройдет угроза. В то же время, начальник пассажирского поезда Александр Пирожков говорит, что проводники не имеют права принудительно выводить пассажиров из вагонов во время эвакуации , даже если существует прямая угроза их жизни.