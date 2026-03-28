В Украине отменяют часть электричек: какие рейсы и где не будут курсировать

В ряде областей Украины временно отменят некоторые электрички. Пригородные поезда временно не будут курсировать из-за ремонтных работ в Полтавской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

«Осуществляем плановую техническую „профилактику“ подвижного состава в части пригородных направлений», — отметили в компании.

Даты плановых работ

Ряд поездов будут проходить плановые ремонты:

28 марта

№6242 Гребенка - Бахмач

№6934/6548 Бахмач — Ромны — Ромодан

29 марта

№6541/6542 Ромодан — Ромны — Ромодан

№6543/6931 Ромодан — Ромны — Бахмач-Пассажирский

№6245 Бахмач-Пассажирский - Гребенка.

30 марта

№6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче - Ивано-Франковск.

Альтернативный рейс в этом направлении – №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск.

31 марта - 3 апреля

№6277/6270 Тернополь — Чортков — Тернополь:

из Тернополя: 31 марта, 1, 2 апреля;

из Чорткова: 1 - 3 апреля

Как сообщалось, из-за постоянных обстрелов РФ «Укрзализныця» вводит новые правила безопасности . В компании отмечают, что изменения направлены на повышение уровня защиты в пути. В частности, если будет опасность обстрела, пассажиров будут эвакуировать из вагонов.

В УЗ объясняют, что остановка поезда будет продолжаться, пока окончательно не пройдет угроза. В то же время, начальник пассажирского поезда Александр Пирожков говорит, что проводники не имеют права принудительно выводить пассажиров из вагонов во время эвакуации , даже если существует прямая угроза их жизни.

