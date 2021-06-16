В Украине отменяют контроль за соблюдением самоизоляции: как долго будет действовать смягчение

Это время планируется использовать для обновления приложения "Дія".

В Украине вместе с ослаблением карантина временно прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Обязательное карантинное требование отменили, пока страна будет находиться в "зеленой" зоне ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 16 июня.

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"По состоянию на 10 июня в Украине достигнуто "зеленого" уровня епиднебезпекы, который позволяет смягчить противоэпидемические ограничения. Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа этого года. В то же время, мы ослабим определенные карантинные мероприятия. Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет происходить через приложение "Вдома". Это позволит обновить приложение", — сказал Шмыгаль.

Напомним, правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа 2021 года.

Как сообщалось, Украина облегчила пересечение границы для своих граждан и иностранцев. Лицам, которые заезжают на территорию Украины, могут предоставить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Украина вошла в "зеленую" зону карантина в соответствии с критериями ЕС – Covid-дайджест

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