В Украине отреагировали на заявление РФ о передаче тел военнопленных, погибших в катастрофе Ил-76

Сейчас эксперты устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали заявление уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой о передаче Киеву тел военнопленных, якобы погибших во время падения Ил-76 в Белгородской области.

Об этом со ссылкой на комментарий Координационного штаба сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время последних репатриационных мероприятий в Украину из России были переданы останки погибших, нуждающихся в дополнительной идентификации.

"О заявлениях российской стороны о передаче тел украинских защитников, предположительно, погибших во время авиатрощи самолета Ил-76. Во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства-агрессора переданы останки погибших, которые нуждаются в дополнительной идентификации", — заявили в Координационном штабе.

Сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим.

Координационный штаб подчеркнул, что отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.

Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что РФ якобы передала Украине тела военнопленных, якобы погибших в результате падения транспортного самолета Ил-76 в январе 2024 года в Белгородской области.

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