В Украине освоят полный цикл производства автоматов CZ BREN 2: стали известны сроки

Линия сборки Bren-2 в Украине / Фото: Герман Сметанин / militarnyi.com

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Украинский оборонно-промышленный комплекс уже через несколько месяцев сможет самостоятельно производить чешские автоматы CZ BREN 2.

Об этом сообщает Radio Prague со ссылкой на представителя компании-разработчика автомата.

В компании Česká zbrojovka напомнили, что сейчас в Украине осуществляется лицензионный сбор этих автоматов, и уже налажено производство отдельных компонентов.

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«Это уже работает. Первым шагом является установка и производство мелких деталей. Следующий шаг — полное производство, то есть перевод полной технологии в Украину», — сказал агентству ČTK менеджер по внешним связям компании Радек Гауэрланд.

Впрочем, по его словам, полное производство автомата — сложнейший процесс, требующий специальных технологий.

Поэтому лицензированный завод в Украине сможет начать его производство через несколько месяцев.

«Точно сказать невозможно. Надо идти шаг за шагом, от более простых вещей к более сложным», — добавил он.

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Также Гауэрланд отметил, что украинское предприятие сможет производить десятки тысяч единиц автоматов в год.

Производство BREN 2 в Украине

Автоматы компании Česká zbrojovka собираются в Украине под брендом Sich. Проект передачи технологий их производства был представлен как одна из ключевых инициатив на состоявшемся в Киеве Первом международном форуме оборонных индустрий (DFNC1).

В сентябре 2023 года Министерство обороны Чехии заявило, что развертывание производства этого огнестрельного оружия на украинских мощностях станет одним из «флагманских» проектов украинско-чешского сотрудничества.

А уже в феврале 2024 года стало известно, что УОП заключила соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka as о передаче лицензии.

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В ноябре 2024 года в Украине стартовала лицензионная сборка автоматов Bren 2.

По состоянию на март 2025 года известно, что были увеличены производственные мощности до 400 автоматов в сутки.

Напомним, производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине. Речь идет о массовом производстве ракет NASAMS, то есть о сотнях.