В Украине ожидается комфортная и солнечная погода, к концу недели жара усилится.

В четверг, 14 августа, в Украине прогнозируется одна из самых комфортных температур воздуха в Европе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, дневная температура в большинстве областей будет колебаться от +24 до +29 градусов. Немного теплее будет на юге и западе страны — до +28-32 градусов. Осадков не ожидается: антициклон продолжит удерживать контроль над погодой.

В Киеве 14 августа будет сухо, солнечно и тепло, днем воздух прогреется до +26 градусов. Такая погода будет оставаться комфортной в течение всей недели.

К концу недели температура начнет повышаться, особенно на юге, востоке и в центральных областях. В воскресенье, 17 августа, там ожидается жаркая погода — до +30-36 градусов. В то же время на западе и севере страны температура будет значительно ниже, максимум +20-25 градусов.

Синоптик также отметила, что несмотря на жаркую погоду, важно поддерживать хорошее настроение, заниматься любимыми делами и помогать тем, кто в этом нуждается. Наталья Диденко поделилась впечатлениями от концерта хора «Гомон», призывая украинцев вместе петь и поддерживать наших военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2040 году зимы в Украине существенно потеплеют, снег будет редкостью, а война дополнительно будет влиять на климат из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов.