В Украине ожидается новый всплеск цен на продукты: эксперт озвучил прогноз

Прежде всего, цены вырастут на продукты промышленной переработки и животноводства.

Удорожание электроэнергии и горючего от 1 июля приведет к новому всплеску цен на продукты.

Об этом говорит директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Луценко.

Эксперт говорит, что сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия снижение цен в в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Кроме того, прекратилось снижение цен на сахар.

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"Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако удорожание электроэнергии и горючего от 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства", – подытожил эксперт.

Напомним, что в Украине подешевели голубика на малину. Ягоды упали в цене на 27% из-за стремительного роста предложения на закупочную активность перерабатывающих предприятий.

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