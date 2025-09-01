В Украине ожидается перепад температур от +9 до +34

Гроза / © unsplash.com

Реклама

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 2 сентября, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

«На крайнем востоке завтра до +34 градусов, а ночью на крайнем севере и в Карпатах (высокогорье не берем, это особый статус) +9 +12 градусов», — отметила она.

По словам Диденко, в восточной части страны остатки атмосферного фронта повлекут за собой дожди и даже грозы. «Осадки также завтра возможны на Днепропетровщине, местами на Херсонщине и в Крыму. А в ближайшую ночь еще кое-где подойдет на Черкасщине, Полтавщине и Николаевщине», — уточнила она.

Реклама

Синоптик рассказала, что температура воздуха в Украине днем составит +24…+28 градусов, на западе +26…+30, на юге +29…+33, а на востоке +29…+34.

«В Киеве 2 сентября будет сухо солнечно и прекрасные +26 градусов», — подчеркнула она.

Диденко также добавила, что ощутимое понижение температуры прогнозируется с 7 сентября. «Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7 сентября — прогностическая диаграмма для Киева внизу», — пояснила синоптикиня.

Прогностическая диаграмма для Киева / © Наталия Диденко / Facebook

Кроме того, Наталья Диденко предупредила, что во вторник прогнозируются сильные магнитные бури. «Обратите внимание на свое физическое состояние, особенно на ваших старших — возможны головные боли, артериальное давление», — отметила она.

Реклама

Напомним, синоптики шокировали прогноз погоды на сентябрь 2025 года.