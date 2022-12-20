В Украине ожидается потепление: прогноз погоды на среду, 21 декабря

Прошлая морозная ночь постепенно переходит в более теплые дни, которые будут преобладать в ближайшее время. Завтра, 21 декабря, в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет составлять +1 +4 градуса, в южной части +4 +8 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Грядущая ночь еще подморозит, но умеренно, "минусы" будут незначительными. Наконец завтра стихнет ветер, с сильного до умеренного и даже небольшого. Направление — с юго-запада", — отметила Диденко.

По ее словам, 21 декабря сухая погода будет доминировать в большинстве областей Украины. Только в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях есть вероятность небольшого мокрого снега.

Напомним, в Карпатах намело снега, а также ударили морозы. Так, 20 декабря температура воздуха в высокогорье опустилась до -10°С.

Погода в регионах, зима в Украине разыгралась по-настоящему

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