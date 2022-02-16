В Украине ожидается сильный туман: спасатели предупредили об опасности

В Украине ожидается сильный туман: спасатели предупредили об опасности

Туман ожидается ночью и утром 17 февраля.

В Украине 17 февраля ожидается сильный туман. Поэтому объявлено о первом уровне опасности.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В ближайший час, ночью и утром 17 февраля ожидается туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности – "желтый")", — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что такая погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в четверг и пятницу, 17-18 февраля, на западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках.

Также спасатели предупредили о сильном ветре, который ожидается 17 декабря.

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