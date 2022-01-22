В Украине ожидается снег, а на дорогах — гололедица: прогноз погоды на воскресенье, 23 января

Ночью столбики термометров местами опустятся до 14 градусов мороза.
В воскресенье, 23 января, в Украине будет идти небольшой снег, а в западных областях – умеренный. На дорогах, кроме большинства южных областей, гололедица.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура будет составлять ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза. В южных областях около нуля. В северо-восточной части ночью 9-14 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза.
Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в западных районах местами порывы 15-20 м/с.
В Киевской области в воскресенье будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.
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