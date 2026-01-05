- Дата публикации
- Украина
- 366
- 1 мин
В Украине ожидается ухудшение погоды: что известно
В Украине 6-8 января существенно ухудшится погода: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.
В последующие трое суток, 6-8 января, ожидается усложнение погодных условий.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В западных областях временами снег, температура ночью и днем 1-8° мороза: на юге и юго-востоке страны преимущественно дождь, температура ночью и днем от 2° мороза до 9° тепла. На остальной территории мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, туман, колебания температуры ночью и днем от 7° мороза до 2° тепла.
В ближайшую ночь на севере и северо-востоке 9-14° мороза.
На дорогах, кроме юга, гололедица.
Напомним, ночью Россия поднимала авиацию, однако не применяла ее из-за погоды.