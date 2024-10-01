В Украине ожидаются первые заморозки: в каких областях будет холоднее всего 2 октября

По всей стране ожидается переменная облачность, но осадки синоптики не прогнозируют.

На территории Украины в среду, 2 октября, будет преимущественно сухая и прохладная погода. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются первые заморозки от 0 до 3° мороза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По всей стране ожидается переменная облачность, но осадки синоптики не прогнозируют. В большинстве северных, Винницкой и Одесской областях ветер будет северный, а на остальных территориях – юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, на побережье морей будет немного теплее – до 14°. Днем столбики термометров поднимутся до +16+21°, а в восточных и юго-восточных областях – до +25°.

В западных областях будет уже по-осеннему холодно: ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье — заморозки на поверхности почвы, днем 12-17° тепла. На высокогорье Карпат ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем воздух прогреется до +8+13°.

В столице Украины и в Киевской области в среду без осадков. Ночью температура будет от 6 до 11 градусов тепла, днем – +16+21°.

В Укргидрометцентре отметили, что сухая погода в Украине будет сохраняться до выходных. В уже в субботу на западе и севере страны начнутся небольшие дожди.

Напомним, украинцев ждет очередная погодная аномалия. Интернет-синоптики обещают в октябре больше тепла, меньше осадков и отсутствие заморозков и снега.

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