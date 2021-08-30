В Украине ожидают прибытия более 20 тысяч хасидов: пограничники готовятся

В Украине ожидают прибытия более 20 тысяч хасидов: пограничники готовятся

15 военнослужащих ГПСУ усиленно изучали израильские паспорта, виды их подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

В начале сентября в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана традиционно массово приедут хасиды из Израиля и других стран мира.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, большинство паломников-хасидов проследуют через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны". В общем пограничники ожидают прибытия более 20 000 паломников.

Для качественного обеспечения пропускных операций будет привлечен дополнительный персонал, с которым представитель главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы провел занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций.

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"С помощью технических средств пограничного контроля военнослужащие подробно изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций", — говорится в сообщении.

Специальные учения прошли 15 пограничников, которые будут оказывать помощь при оформлении документов на пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны".

Напомним, хасиды начали массово съезжаться в Умань еще за месяц до Рош га-Шана. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введут карантин и они в сентябре не смогут попасть на могилу их духовного лидера — цадика Нахмана.

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