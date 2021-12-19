В Украине ожидают вьюгу: в Карпатах есть опасность схождения лавин

Спасатели призывают туристов планировать походы в горы.
Спасатели предупреждают о вьюгах, а также опасности схождения лавин в Карпатах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что в воскресенье, 19 декабря, ожидается сильный снег и метель. "Вверхах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорья Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", — говорится в сообщении.
Спасатели призывают туристов планировать походы в горы, а также регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Кроме того, советуют внимательно следить за изменением погодных условий в Карпатах.
К слову, 19 декабря по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах порывы будут достигать 25-30 м/с. На дорогах большинства областей будет гололедица. Днем в северо-восточной части страны будет метель.
Как сообщалось, в воскресенье, 19 декабря, в Украине местами будет снижаться. Температура ночью 0-5 градусов мороза. Днем около нуля. В Карпатах ночью и днем от 3 до 8 градусов мороза.
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