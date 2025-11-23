- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 498
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине ожидаются опасные метеорологические явления - где именно
Синоптики советуют учитывать погодные условия для безопасности на дорогах и в работе предприятий.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине до конца суток 23 ноября.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра на Facebook.
По сообщению синоптиков, в Киевской и Черниговской областях ожидается значительный дождь. В большинстве центральных областей прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров.
Уровень опасности установлен как желтый (I уровень). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности для движения транспорта.
Отдельно отмечается на Киевщине и в городе Киеве, где до конца дня также прогнозируются значительные осадки и возможные осложнения из-за неблагоприятной погоды.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 24 ноября преимущественно в восточных областях ожидаются дожди.