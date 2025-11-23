В Украине ожидаются опасные метеорологические явления - где именно

Туман / © Pixabay

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине до конца суток 23 ноября.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра на Facebook.

По сообщению синоптиков, в Киевской и Черниговской областях ожидается значительный дождь. В большинстве центральных областей прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров.

Уровень опасности установлен как желтый (I уровень). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности для движения транспорта.

Отдельно отмечается на Киевщине и в городе Киеве, где до конца дня также прогнозируются значительные осадки и возможные осложнения из-за неблагоприятной погоды.

