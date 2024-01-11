В Украине пачки сигарет будут маркировать по-новому: что изменится (фото)

С 11 января 2024 года в Украине вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий.

Новые маркировки на пачках табачных изделий предполагают, в частности, увеличение до 65% площади пачки с маркировкой о медицинских предупреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), разработанных Минздравом, технических требований к дизайну и форме маркировки, а также порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание легких. По данным ВОЗ, это третья причина смертности в мире.

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"Поэтому на уровне страны идет системная межсекторальная работа: от информационно-разъяснительных мероприятий для подростков до создания современных сервисов поддержки для борьбы с зависимостью, усиления законодательных норм", — сказал он.

В Минздраве объясняют, что сигаретная упаковка – важный канал коммуникации с потребителями табака. Из-за привлекательного дизайна производители пытаются привлечь в ряды курильщиков новых потребителей, в частности молодежь и подростков, наиболее подверженных подобным маркетинговым манипуляциям.

В Украине куличи сигарет будут маркировать по-новому

По словам Кузина, маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений показала свою эффективность в прогрессивных странах, в частности, Канаде и Австралии. Они должны усилить эффект антитабачных ограничений и побуждать курильщиков к отказу от курения.

Также следует отметить, что изменения, связанные с принятым 11 июля 2023 года "антитабачным законом" №1978, нормы которого базируются на положениях рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС.

Теперь производители должны размещать на упаковке с сигаретами обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки. Также должен быть QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья Минздрава, где речь идет о предоставлении помощи по отказу от курения "Я бросаю курить".

На пачке будут представлены реалистичные изображения настоящих болезней, вызванных курением. Это, по мнению представителей Минздрава, поможет осознать проблему, после чего бросить курить. Наличие сервиса, куда можно обратиться за помощью, придаст мотивацию для действий.

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