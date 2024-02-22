В Украине падают показатели рождаемости: в Минздраве сообщили безрадостные цифры

Украинским медикам неизвестно, сколько украинок родили за границей после полномасштабного вторжения.

Полномасштабное вторжение России привело к кризису рождаемости в Украине, показатели которого падают с 2013 года примерно на 7% ежегодно.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и Национальной службе здоровья Украины в комментарии Укринформу.

Также читайте Демографы подсчитали, сколько украинцев находятся за границей

По информации Минздрава, в 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. До полномасштабного вторжения количество младенцев колебалось в пределах 21 000-23 000 ежемесячно.

В НСЗУ отметили, что в 2023 году было зафиксировано 176 981 проведение родов, а в электронную систему здравоохранения внесены данные о 178 128 детях.

Для сравнения:

В 2021 году в Украине зафиксировали 256 814 родов, а количество родившихся детей (о которых внесены данные в ЕСОЗ) составило 259 895 ;

в Украине зафиксировали родов, а количество родившихся детей (о которых внесены данные в ЕСОЗ) составило ; В 2022 году в Украине зафиксировали 190 393 родов, официально родился 192 691 ребенок.

Сколько украинок родили за границей после полномасштабного вторжения, в Национальной службе здоровья Украины сообщить не смогли.

"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины и с ней работают только украинские врачи", — отметили в НСЗУ.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что после войны в Украине мужчин станет больше, чем женщин: ученый объяснил, в чем причина.

Читайте также: