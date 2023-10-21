В Украине пенсии судей выросли до почти 100 тыс. грн: сколько в среднем получают украинцы

В Украине 3743 судей в отставке получают среднюю пенсию в размере почти 100 тыс. грн.

В Украине за год пенсии судей увеличились почти на 5 тыс. грн. и теперь составляют 99,5 тыс. грн. В то же время, средняя пенсия украинцев увеличилась лишь на 810 грн и с октября прошлого года по октябрь текущего года выросла с 4539 до 5350 грн.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Так, судьи на заслуженном отдыхе получают пожизненную выплату, которая является аналогом пенсии. По состоянию на октябрь 2023 средний размер такой выплаты составляет 99 597 грн. В то же время украинцы, вышедшие на пенсию по возрасту, в среднем получают 5230 грн, а получившие пенсию с выслуги лет — около 9635 грн.

В целом расходы на пенсии в Украине составляют 10 млн. 539 тыс. грн. За год (с октября по октябрь) количество пенсионеров уменьшилось на 187 тыс. человек. До полномасштабной войны столь значительного сокращения количества пенсионеров в Украине не было.

Кроме того, часть пенсионеров продолжает работать на заслуженном отдыхе. Сейчас это около 2,7 млн человек.

В то же время, пенсии в размере свыше 10 тыс. грн получает только 741 тыс. украинцев на заслуженном отдыхе. Среди таких лиц средний размер выплат составляет 14,7 тыс. грн. Сюда же попадают и 3743 судей в отставке со своими средними пенсиями в 99,5 тыс. грн.

Напомним, в Министерстве соцполитики ответили, как возрастут выплаты пенсий в 2024 году.

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