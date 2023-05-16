В Украине пенсионеры могут потерять выплаты, если несвоевременно подадут заявки в фонд

При подаче заявления на назначение пенсии в Украине год, в который это было сделано, играет важную роль.

Об этом сообщает "Социальная платформа".

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, пенсию по возрасту могут назначить на следующий день после достижения пенсионного возраста, если человек подал обращение не позднее чем через 3 месяца. Днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления.

Если заявление было подано онлайн, то днем обращения считается дата регистрации на сайте вместе с предоставлением необходимых документов. Обратиться с таким обращением можно не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Поэтому для людей, родившихся в начале года, следует не спешить с подачей заявления на пенсию в новом году, чтобы получить большие выплаты.

Если человек родился в январе, но подал заявление на назначение пенсии в декабре, то он получит выплаты по старой средней заработной плате. То есть, если вам в 12 января 2023 года исполнилось 60 лет и вы подали обращение сразу после дня рождения, то вам начислят пенсию учитывая среднюю зарплату за 2020-2022 годы, что приведет к большим выплатам. Однако, если вы подали обращение еще в декабре 2022 года, ПФУ будет ориентироваться на зарплату 2019 – 2021 годов и соответственно сумма выплат будет меньше.

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