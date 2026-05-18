В Украине пенсионеры получат 3100 грн доплаты: кто на это претендует

Кабинет Министров Украины принял постановление № 602, которым установил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Среди тех, кто получит доплаты есть пенсионеры с группами инвалидности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

На финансовую поддержку от государства могут рассчитывать ветераны войны, лица с инвалидностью, бывшие узники концлагерей, а также члены семей погибших защитников и защитниц Украины.

Размеры разовых выплат ко Дню Независимости в 2026 году:

3 100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью: I группы — 3 100 грн; II группы — 2 900 грн; III группы — 2 700 грн.

1 000 грн — участникам боевых действий (УБД), пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей (включая детей, родившихся в местах принудительного содержания).

650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших УБД или лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз.

450 грн — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, а также детям партизан и подпольщиков.

Как будут осуществляться выплаты?

Механизм и порядок начисления средств остаются урегулированными по алгоритму, утвержденному постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 года № 1396.

Обычно ветеранам, которые находятся на службе или являются пенсионерами, выплаты начисляются автоматически через воинские части или органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) без необходимости дополнительного обращения. Тем же ветеранам, которые не являются пенсионерами и не находятся на службе, необходимо будет подать соответствующее заявление в ПФУ.

Напомним, в мае 2026 года размер пенсии для людей с инвалидностью I группы останется неизменным и будет соответствовать показателям после мартовской индексации

