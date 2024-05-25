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В Украине перечислят пенсии с 1 июня: кто не получит дополнительных 1 000 грн

В Украине перечислят пенсии с 1 июня: кто не получит дополнительных 1 000 грн

Пенсии в Украине / Фото: ТСН

После пересчета ежемесячная прибавка будет 333 грн.

С 1 июня состоится перерасчет пенсий в Украине, однако не всем. Выполнившие в апреле определенные условия могут рассчитывать на доплату почти в размере 1 000 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что пересчет проведут задним числом и только той категории пенсионерам, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и получает пенсию в размере 5842 грн.

На перерасчет пенсии имеют право в апреле выполнившие условия:

  • продолжили работу после назначения пенсии;
  • за время работы получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

При наличии 35 лет стажа ежемесячная надбавка будет 333 грн. Так как перерасчет произойдет с опозданием, то в июне выплатят дополнительные средства за апрель и май. Соответственно, пенсия в июне увеличится на 1000 грн, а дальше будет выплачиваться ежемесячно по 6175,1 грн.

Напомним, мы рассказывали, как рассчитать пенсию и какие выплаты будут при минимальной зарплате.

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