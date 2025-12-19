- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине перед Новым годом активизировались мошенники: как не стать жертвой
Дешевая аренда перед праздниками может обернуться потерей денег.
В преддверии рождественско-новогодних праздников рынок недвижимости переживает настоящий бум, чем активно пользуются злоумышленники.
Об этом идет речь в телеграмм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Мошенники размещают в интернете привлекательные предложения об аренде уютных домов или квартир по ценам, которые значительно ниже рыночных. После получения предоплаты «владельцы» просто исчезают, оставляя людей без денег и отдыха.
Фотографии обычно воруют с зарубежных сайтов или гостиничных порталов.
Другая схема касается долгосрочной аренды: злоумышленник сам снимает жилье на несколько дней, а затем представляется собственником и «сдает» его другим на полгода.
Взяв оплату за первый и последний месяц, он исчезает еще до того, как появится настоящий хозяин.
Как не попасть на крючок
Эксперты настоятельно советуют придерживаться простых шагов перед тем, как переводить любые средства:
Никакой преждевременной оплаты. Никогда не отправляйте деньги на карту для просмотра жилья и заключения договора. В случае долгосрочной аренды договор обязателен.
Проверка визуального контента. Используйте поиск Google Images. Если фото «уютной квартиры во Львове» встречаются в объявлениях для Варшавы или Праги — мошенник перед вами.
Анализ цены и адреса. Слишком низкая стоимость не должна привлекать, а настораживать. Также проверяйте адрес на картах: аферисты часто указывают несуществующие номера домов или адреса офисных центров.
Оцените аккаунт арендодателя на платформе объявлений. Если профиль создан только неделю назад, имеет закрытые комментарии или подозрительно малое количество подписчиков — это тревожный сигнал.
Помните: фото паспорта или документов на жилье, отправленных в мессенджерах, не являются гарантией безопасности. В современном мире подработать цифровую копию документа можно в считанные минуты.
