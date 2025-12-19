В Украине перед Новым годом активизировались мошенники: как не стать жертвой

Аренда жилья / © iStock

В преддверии рождественско-новогодних праздников рынок недвижимости переживает настоящий бум, чем активно пользуются злоумышленники.

Об этом идет речь в телеграмм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Мошенники размещают в интернете привлекательные предложения об аренде уютных домов или квартир по ценам, которые значительно ниже рыночных. После получения предоплаты «владельцы» просто исчезают, оставляя людей без денег и отдыха.

Фотографии обычно воруют с зарубежных сайтов или гостиничных порталов.

Другая схема касается долгосрочной аренды: злоумышленник сам снимает жилье на несколько дней, а затем представляется собственником и «сдает» его другим на полгода.

Взяв оплату за первый и последний месяц, он исчезает еще до того, как появится настоящий хозяин.

Как не попасть на крючок

Эксперты настоятельно советуют придерживаться простых шагов перед тем, как переводить любые средства:

Никакой преждевременной оплаты. Никогда не отправляйте деньги на карту для просмотра жилья и заключения договора. В случае долгосрочной аренды договор обязателен.

Проверка визуального контента. Используйте поиск Google Images. Если фото «уютной квартиры во Львове» встречаются в объявлениях для Варшавы или Праги — мошенник перед вами.

Анализ цены и адреса. Слишком низкая стоимость не должна привлекать, а настораживать. Также проверяйте адрес на картах: аферисты часто указывают несуществующие номера домов или адреса офисных центров.

Оцените аккаунт арендодателя на платформе объявлений. Если профиль создан только неделю назад, имеет закрытые комментарии или подозрительно малое количество подписчиков — это тревожный сигнал.

Помните: фото паспорта или документов на жилье, отправленных в мессенджерах, не являются гарантией безопасности. В современном мире подработать цифровую копию документа можно в считанные минуты.

Напомним, в Киеве псевдоработник банка обманул 75-летнего пенсионера, завладев его 64 тыс. грн из-за схемы «вишинга» с использованием SIP-телефонии для подмены номера. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении сразу в двух преступлениях.